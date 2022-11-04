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عربي-دولي

اطلاق سربا من المقاتلات بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

Lebanon 24
04-11-2022 | 05:26
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.

وأفادت رئاسة الأركان في سيول أن "جيشنا رصد حوالى 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سيول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".
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ونقلت رويترز عن جيش كوريا الجنوبية قوله إنه سارع بنشر المقاتلات بعد رصد الطائرات الحربية الكورية الشمالية التي "حلقت شمال الحدود العسكرية لمدة أربع ساعات، الجمعة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن نحو 240 طائرة شاركت في مناورات Vigilant Storm الجوية مع الولايات المتحدة وواصلت التدريبات.

وأجرت 10 طائرات حربية كورية شمالية مناورات مماثلة الشهر الماضي، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إطلاق الطائرات.

وتأتي المناورات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 80 قذيفة مدفعية في البحر ليلا، وإطلاق صواريخ متعددة فوق البحر، الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فاشل.

ودفعت عمليات الإطلاق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تمديد التدريبات الجوية التي أغضبت بيونغ يانغ. "الحرة" 
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