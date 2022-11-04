5 دولٍ هي الأكثر فساداً في العالم.. ما هي؟

تصدّرت روسيا قائمة الدول التي يُنظر إليها على أنها الأكثر فساداً، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع أجرته "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" US News & World Report لعام 2022.

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ويمثل تصدّر روسيا في هذا الاستطلاع باعتبارها الدولة الأكثر فساداً، تراجعاً لافتاً لمرتبتها لأنها احتلت المركز الخامس في هذه القائمة عام 2021، عندما احتل العراق الصدارة.



وبحسب الجدول، فإنّ إيران جاءت في المرتبة الثانية ضمن التصنيف، في حين أن المرتبة الثالثة كانت من نصيب كولومبيا. أما المرتبة الرابعة فكانت للمكسيك بينما ميانمار حلّت في المرتبة الخامسة.



في المقابل، فقد أشارت البيانات إلى أنّ روسيا كانت في المرتبة الـ36 بين أفضل الدول في نوعية الحياة، بينما جاءت إيران في المرتبة الـ83. أما كولومبيا فكانت في المرتبة 52 بينما حلّت المكسيك في المرتبة الـ33. أما ميانمار فجاءت في المرتبة الـ76.

