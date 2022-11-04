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عربي-دولي

رئيسي يردّ على بايدن: إيران لن تُصبح "أسيرة لك"

Lebanon 24
04-11-2022 | 07:00
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رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة خلال احتفال إيران بذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، على نظيره الأميركي جو بايدن بشأن تصريح للأخير قال فيه "سنحرر إيران".
 
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وفي إطار رده، اعتبر رئيسي أن الولايات المتحدة تريد "تصوير نفسها كنصير لحرية الأمم"، مؤكداً أنه "تم تحرير إيران منذ سنوات"، وأضاف: "ربما قال هذا بسبب قلة التركيز.. قال إننا نهدف إلى تحرير إيران. سيادة الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عاما، وهي مصممة على ألا تصبح أسيرة لك مرة أخرى. لن نصبح أبدا بقرة حلوب".

وكان بايدن، في وقت متأخر من يوم الخميس، في كاليفورنيا في تجمع حاشد قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، قد أوقف خطابه لمخاطبة حشد حمل الهواتف المحمولة التي تعرض رسالة "حرروا إيران".

وقال بايدن خلال حملة انتخابية للنائب الديمقراطي مايك ليفين "لا تقلقوا، سنحرر إيران"، وأضاف: "سوف يحررون أنفسهم قريبًا".

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق إنه يرغب في إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن المحادثات تعطلت.

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