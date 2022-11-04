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عربي-دولي
باكستان.. اندلاع اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن (فيديو)
Lebanon 24
04-11-2022
|
08:03
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اندلعت، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.
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وتأتي لاشتباكات بعد يوم من تعرض عمران خان، البالغ 70 عاما، لمحاولة اغتيال بينما كان في تجمع حاشد لأنصاره للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وأصيب خان في الرجل اليسري وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، ثم بادر إلى طمأنة أنصاره بكونه سالما.
واتهم خان رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي استهدفته. إلا أن الاخير أمر بفتح
تحقيق بشأن ما حصل ورفع النتائج التي يخلص إليها، بشكل فوري، مدينا محاولة الاغتيال.
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