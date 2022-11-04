باكستان.. اندلاع اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن (فيديو)

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وتأتي لاشتباكات بعد يوم من تعرض عمران خان، البالغ 70 عاما، لمحاولة اغتيال بينما كان في تجمع حاشد لأنصاره للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. اندلعت، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.وتأتي لاشتباكات بعد يوم من تعرض عمران خان، البالغ 70 عاما، لمحاولة اغتيال بينما كان في تجمع حاشد لأنصاره للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وأصيب خان في الرجل اليسري وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج، ثم بادر إلى طمأنة أنصاره بكونه سالما.