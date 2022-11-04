أمرٌ جديد من بوتين.. ماذا قال؟

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سنساعد كل اللاجئين القادمين من خاركيف أو من أي منطقة في أوكرانيا".

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على إجلاء جميع سكان خيرسون، بشكل سريع، فيما تتحدث تقارير غربية عن تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة التي أعلنت موسكو عن ضمها إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق.وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للاجئين القادمين من أوكرانيا، وقال: "