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عربي-دولي

أمرٌ جديد من بوتين.. ماذا قال؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 08:30
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حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على إجلاء جميع سكان خيرسون، بشكل سريع، فيما تتحدث تقارير غربية عن تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة التي أعلنت موسكو عن ضمها إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق.
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وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للاجئين القادمين من أوكرانيا، وقال: "سنساعد كل اللاجئين القادمين من خاركيف أو من أي منطقة في أوكرانيا".
 
مع هذا، فقد أعلن بوتين أنه تمّت تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية، موضحاً أنه جرى إرسال 49 ألفا منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.
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