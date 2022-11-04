Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. روسيا تستهدف زورقا حربياً أوكرانيا وتدمّره بالكامل

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1007459-638031684708529265.JPG
Doc-P-1007459-638031684708529265.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت مسيرة انتحارية روسية زورقاً حربياً أوكرانيا أثناء إبحاره في نهر دنيبر، فيما استهدفت أسلحة روسية عالية الدقة عدة مصانع أوكرانية لتصنيع الذخائر.

ونقلت وسائل إعلام روسية لقطات تصور مسيرة انتحارية روسية من طراز "زالا لانسيت" أثناء تدميرها لزورق حربي أوكراني في نهر دنيبر، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت الطائرة المسيرة.
Advertisement

ويظهر في شريط الفيديو، الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية وهو في مياه نهر الدنيبر، حيث تم رصده وتصويره من الجو بواسطة المسيرة الروسية.

وبعد ذلك، أظهرت اللقطات الطائرة الانتحارية وهي تستهدف الزورق، ثم ظهر دخان يدل على اندلاع حريق على الزورق، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وفي تطورات ميدانية لاحقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عدة مصانع لتصنيع الذخائر في خاركيف ودنيبيروبيتروفسك.

وأوضحت الوزارة أن "أسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع يقع في مدينة بافلوغراد التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

كذلك، دمرت القوات الفضائية 3 ورش تابعة لمصنع كومونار في مدينة خاركيف، حيث كانت تنتج ذخيرة لراجمات الصواريخ في الجيش الأوكراني.

وقالت أيضا إنه تم إحباط محاولة هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في لوغانسك، مشيرة إلى مقتل نحو 110 جنود أوكرانيين، إضافة إلى تدمير دبابات وذخائر ومدرعات أوكرانية.

وأفادت الوزارة أيضا بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير مركز للقوات الأجنبية المرتزقة في نيكولايف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-11-04
12:00 | 2022-11-04
11:30 | 2022-11-04
11:20 | 2022-11-04
11:00 | 2022-11-04
10:30 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website