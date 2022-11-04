بالفيديو.. روسيا تستهدف زورقا حربياً أوكرانيا وتدمّره بالكامل

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ونقلت وسائل إعلام روسية لقطات تصور مسيرة انتحارية روسية من طراز "زالا لانسيت" أثناء تدميرها لزورق حربي أوكراني في نهر دنيبر، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت الطائرة المسيرة.ويظهر في شريط الفيديو، الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية وهو في مياه نهر الدنيبر، حيث تم رصده وتصويره من الجو بواسطة المسيرة الروسية.وبعد ذلك، أظهرت اللقطات الطائرة الانتحارية وهي تستهدف الزورق، ثم ظهر دخان يدل على اندلاع حريق على الزورق، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.وفي تطورات ميدانية لاحقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عدة مصانع لتصنيع الذخائر في خاركيف ودنيبيروبيتروفسك.وأوضحت الوزارة أن "أسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع يقع في مدينة بافلوغراد التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.كذلك، دمرت القوات الفضائية 3 ورش تابعة لمصنع كومونار في مدينة خاركيف، حيث كانت تنتج ذخيرة لراجمات الصواريخ في الجيش الأوكراني.وقالت أيضا إنه تم إحباط محاولة هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في لوغانسك، مشيرة إلى مقتل نحو 110 جنود أوكرانيين، إضافة إلى تدمير دبابات وذخائر ومدرعات أوكرانية.وأفادت الوزارة أيضا بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير مركز للقوات الأجنبية المرتزقة في نيكولايف.