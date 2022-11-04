بريطانيا وبولندا: على بوتين أن يعلم أن التخويف لن ينفع

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان ، إنه ونظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي ناقشا اليوم الوضع في روسيا البيضاء، واتفقا على ضرورة الاستمرار في توجيه رسالة قوية إلى روسيا مفادها أن التخويف لن يجدي نفعا.وجا في البيان الذي أوردته وكالة" رويترز" أن سوناك قال لمورافيسكي في مكالمة هاتفية "في إطار جهود الردع عبر الجناح الشرقي، رفعت بريطانيا من قدرة قواتها وكثفت الأنشطة مع قوة التدخل السريع المشتركة في منطقة البلطيق".وأفاد البيان بأن الطرفين "اتفقا على ضرورة الاستمرار في توجيه رسالة قوية إلى بوتين مفادها أن التخويف لن يجدي نفعاً".