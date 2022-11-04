تحذيرٌ في ألمانيا بشأن الغاز.. الأمرُ سيء جداً!

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حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر، اليوم الجمعة، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.وفي تصريح له، قال مولر إن "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".وستكون الوكالة التي يقودها مولر هي المسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20 في المئة على الأقل.وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3 في المئة بحلول الثاني من تشرين الثاني.وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.