Advertisement

عربي-دولي

لـ"تجنّب عزلة دوليّة".. هذا ما يسعى إليه نتنياهو

Lebanon 24
04-11-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1007469-638031698763951548.jpg
Doc-P-1007469-638031698763951548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو، يسعى لإقناع خصومه السياسيين بالدخول معه في حكومة وحدة موسعة، لتجنب عزلة دولية.
وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن "نتانياهو لا يرغب في المخاطرة بمنح مَن وصفتهم بممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، حقائب سيادية، ولذلك يسعى نتانياهو إلى إقناع خصميه يائير لابيد وبيني غانتس بالانضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية".
Advertisement
وأشارت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن الإدارة الأمريكية ودولاً أوروبية أبلغت نتانياهو بأنها لن تتعامل مع بن غفير كوزير، كما أن دولاً عربية حذرت رئيس الليكود من تنصيب بن غفير كوزير.
وأضافت أن "نتانياهو لا يستبعد إمكانية التوجه الى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ليكون عنصر موازنة أمام المتطرفِين اليمينيين".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:45 | 2022-11-04
15:38 | 2022-11-04
15:30 | 2022-11-04
15:23 | 2022-11-04
15:00 | 2022-11-04
14:30 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website