قرارات بشأن الاجهاض وتشكيك بشرعية بايدن.. لماذا يعتبرون أريزونا اختبار الديمقراطية الأميركية الأهم؟

تحت عنوان: "لماذا يعتبرون أريزونا اختبار الديمقراطية الأميركية الأهم في الانتخابات النصفية؟"، جاء في موقع "الجزيرة":

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تعد ولاية أريزونا واحدة من أكثر المعارك السياسية أهمية في الانتخابات النصفية بالنسبة لمستقبل الديمقراطية الأميركية، إذ من المتوقع أن تثير الانتخابات الاستثنائية -هذه المرة- جدلا كبيرا مع زعم المرشحين الجمهوريين الثلاثة الكبار، الذين يتنافسون لقيادة الولاية، تزوير انتخابات عام 2020 وتشككهم في شرعية حكم الرئيس جو بايدن.وفي الوقت الذي يختار فيه ناخبو أريزونا سيناتورا لتمثيل الولاية في مجلس الشيوخ من بين السيناتور الديمقراطي الحالي مارك كيلي، ومنافسه الجمهوري بليك ماسترز، في سباق متقارب تعتبره قيادات الحزبين حاسما لآمالهم في السيطرة على أغلبية مجلس الشيوخ، سيختار الناخبون في أريزونا حاكما جديدا، وسكرتيرا للولاية، ومدعيا عاما، ومن المتوقع أن يتخذ كل منهم قرارات مصيرية بشأن الإجهاض وانتخابات 2024.ويشير تاريخ أريزونا إلى تقارب كبير في نتائج الانتخابات خلال الدورات السابقة، لذلك يمكن أن يكون للتغييرات المحدودة في قوانينها الانتخابية تأثير كبير، ولم يفز الرئيس بايدن بالولاية إلا بفارق ضئيل يزيد قليلا عن 10 آلاف صوت عام 2020."إذا كنت ترغب في إدخال المجرمين وأصحاب السوابق عبر الحدود الجنوبية لمنطقتك، فعليك باختيار كيلي، وإذا رغبت في السماح بإنفاق أموال التقاعد الحكومية على المهاجرين غير الشرعيين، فعليك باختيار كيلي، وإذا رغبت في استمرار شراء الطعام بأسعار مرتفعة فعليك باختيار كيلي". هكذا يقول الإعلان الانتخابي الذي يموله الحزب الجمهوري، ويبث عدة مرات كل ساعة بالمحطات التلفزيونية المحلية بمختلف أنحاء ولاية أريزونا، ويرد الديمقراطيون بإعلان مقابل يدعي تأييد ماسترز لجماعات التطرف اليمينية مثل براود بويز وحراس العهد، ممن قاموا باقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.وتعكس الإعلانات التلفزيونية سخونة المعركة الانتخابية حيث يواجه كيلي (رائد الفضاء السابق والسيناتور الحالي) تحديا كبيرا في محاولته للاحتفاظ بمقعده أمام الجمهوري ماسترز رجل الأعمال المغامر في قطاع التكنولوجيا.وتابع المقال: "مع انتهاء ولاية حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي، يأمل الديمقراطيون أن تتمكن المرشحة الديمقراطية كاتي هوبز من تحويل وجهة الولاية، بينما يريد الجمهوريون تثبيت حاكم أكثر تحفظا هي المرشحة لايك كاري.وتخوض السيدتان معركة ساخنة، لشغل أعلى منصب في الولاية، مليئة بالهجمات السلبية المتبادلة، وتحاول كاري تصوير هوبز على أنها ضعيفة في مواجهة ارتفاع معدلات الجريمة وتدهور الاقتصاد، في الوقت الذي تصف هوبز كاري بأنها خطيرة وغير مؤهلة بسبب ادعاءاتها حول تزوير انتخابات 2020 دون تقديم أي دليل، وجاءت هوبز من النخبة السياسة الديمقراطية بالولاية، في حين أمضت المرشحة الجمهورية كاري 22 عاما مذيعة أخبار بمحطة شبكة فوكس المحلية بالولاية.ويتنافس الجمهوري مارك فينشيم مع أدريان فونتيس الديمقراطي، على منصب سكرتير الولاية. وتقليديا يملك المرشحان وجهات نظر متقاربة حول كيفية إجراء الانتخابات وتوثيقها، إلا أننا إزاء حالة نادرة تتناقض فيها مواقف المرشحين بصورة كبيرة للغاية.وسيلعب المرشح الفائز بهذا المنصب دورا كبيرا بانتخابات 2024 الرئاسية. ويدعم ترامب بشدة فينشيم رجل الأعمال وضابط الشركة السابق الذي يدعم كل ادعاءات الرئيس السابق حول تزوير انتخابات 2020، وكان ضمن المتظاهرين يوم 6 كانون الثاني، إلا أنه لم يشارك في اقتحام الكابيتول.وعلى منصب المدعي العام للولاية، يتنافس الجمهوري أبراهام حمادة، ضابط الاستخبارات العسكرية والمحامي السابق ذو الأصول السورية، ضد الديمقراطية كريس مايز، وسيمثل الفائز الولاية بقضايا هامة تتعلق بالهجرة والإجهاض وإدارة الانتخابات، ولديهما وجهات نظر متباينة للغاية حول الإجهاض ونزاهة الانتخابات الأخيرة.وتابع المقال: "إذا حقق كاري وفينشيم وحمادة الفوز، فقد يمكنهم ذلك من خلال مناصبهم التنفيذية من إجراء تغييرات هائلة على قوانين التصويت وإدارة الانتخابات في أريزونا، وسيمنحهم ذلك معا سلطة غير محدودة على نتائج انتخابات 2024 الرئاسية. وقد قال الثلاثة، في مناسبات مختلفة وبطرق مختلفة، إنهم لم يكونوا ليصادقوا على فوز بايدن بولاية أريزونا في انتخابات 2020.ويقول خبراء الانتخابات إن أيا من المرشحين الجمهورين الثلاثة، إذا انتخبوا، يمكن أن يحاولوا دفع نتائج الولاية بانتخابات 2024 نحو ترامب حال ترشحه مرة أخرى للرئاسة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال رفض التصديق على الانتخابات إذا خسرها، أو قبل ذلك بوقت طويل من خلال تغييرات وقائية في العملية الانتخابية، وذلك عن طريق تغيير قواعد تسجيل الناخبين أو التوقف عن إجبار المسؤولين المحليين على التصديق على النتائج، فضلا عن أي قوانين جديدة من المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.وخلال فعالية انتخابية قبل أسابيع، قالت كيلي المرشحة لمنصب حاكم الولاية "عندما تتم سرقة الانتخابات يكون لدينا عواقب وخيمة، وربما عواقب مميتة. ولسوء الحظ لدينا انتخابات مسروقة، ولدينا في الواقع رئيس غير شرعي يجلس في البيت الأبيض".