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عربي-دولي

من البحرين.. البابا فرنسيس ينتقد منطق "الكتل المتعارضة" بين الشرق والغرب

Lebanon 24
04-11-2022 | 13:30
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انتقد البابا فرنسيس في اليوم الثاني من زيارته إلى البحرين، منطق "الكتل المتعارضة" التي تضع العالم "على حافة الهاوية في توازن هشّ"، مؤكداً أن خيار اللقاء هو البديل عن المواجهة في عالم يشهد نزاعات عدة.
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وانضم  البابا إلى زعماء مسلمين ومسيحيين ويهود في الدعوة إلى أن "تعمل الأديان الكبرى في العالم معا من أجل السلام، وأن القادة الدينيين يجب أن يواجهوا نزوات الأقوياء الطفولية لشن الحرب".
وكان قد بدأ البابا الخميس، زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية، في إطار مشاركته في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يحضره قرابة مئتي شخصية من رجال دين ومسؤولين من منطقة الشرق الأوسط.
وقال البابا في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر في ميدان صرح الشهيد في قصر الصخير الملكي بحضور العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب والمشاركين في المؤتمر إن "عددا قليلا من أصحاب النفوذ يخوضون صراعا من أجل المصالح الخاصة، يحيون اللغات القديمة ويعيدون رسم مناطق النفوذ والكتل المتعارضة".
وأضاف: "للأسف، الشرق والغرب يشبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمين، لكن نحن هنا معا لأننا عازمون على الإبحار في البحر نفسه واختيارنا هو طريق اللقاء بدلا من طريق المواجهة، وطريق الحوار الذي يشير إليه هذا المنتدى".
وتابع: "يبدو أننا نشاهد سيناريو مأسويا، بدلا من أن نعتني ونهتم بالكل، نلعب بالنار وبالصواريخ والقذائف وبأسلحة تسبب البكاء والموت ونغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية".
وأكمل البابا: "ما زلنا نجد أنفسنا على حافة الهاوية في توازن هش ولا نريد أن نغرق"، منددا بما وصفه بـ"الفجوة بين الشمال والجنوب" الآخذة في "النمو بثبات وبصورة مأسوية".

وبالرغم من حرصه على الدبلوماسية، لم يتوان فرنسيس عن الحديث عن بعض أكثر القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل في البحرين في مستهل زيارته.
المصدر: الحرة
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