إيران تسعى للحصول على مساعدة "نووية" من روسيا

كشفت مصادر مطلعة أن "مسؤولي الاستخبارات الأميركية يعتقدون أن إيران تسعى للحصول على مساعدة روسيا "لتعزيز برنامجها النووي"، إذ تبحث طهران عن "خطة احتياطية" في حالة فشل اتفاق نووي دائم مع القوى العالمية".

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وقالت المصادر في تصريحات لشبكة CNN، إن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران طلبت من روسيا مساعدتها في الحصول على مواد نووية إضافية وفي تصنيع الوقود النووي". ويمكن أن يساعد الوقود إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية ويقصر بشكل أكبر ما يسمى بـ "زمن الاختراق" بالنسبة لإيران لإنتاج سلاح نووي.



وأكد خبراء لشبكة CNN، أن خطر الانتشار النووي يختلف باختلاف المفاعل الذي يتم استخدام الوقود فيه. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا قد وافقت على المساعدة أم لا، فقد كان الكرملين يعارض علانية حصول إيران على سلاح نووي.



وأوضح مسؤولون أميركيون أن "الاقتراح الإيراني جاء وسط شراكة موسعة بين طهران وموسكو تضمنت في الأشهر الأخيرة إرسال إيران طائرات بدون طيار ومعدات أخرى إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، ومن المحتمل أن تقدم موسكو المشورة لطهران بشأن كيفية قمع الاحتجاجات التي تجتاح إيران". وأوضح مسؤولون أميركيون أن "الاقتراح الإيراني جاء وسط شراكة موسعة بين طهران وموسكو تضمنت في الأشهر الأخيرة إرسال إيران طائرات بدون طيار ومعدات أخرى إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، ومن المحتمل أن تقدم موسكو المشورة لطهران بشأن كيفية قمع الاحتجاجات التي تجتاح إيران".



ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الروسية على طلبات CNN للتعليق.



وتصرح إيران بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وأنها أوقفت رسميًا برنامج أسلحتها، لكن المسؤولين الأميركيين صرحوا بأن أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية قد تجاوزت بكثير معايير الاتفاق النووي لعام 2015 وأن مقدار الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، فقد تم تقصيره إلى أشهر فقط.