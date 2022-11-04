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عربي-دولي
بوتين: الغرب يحاول تشويه روسيا ويدفع بأوكرانيا نحو الهلاك
Lebanon 24
04-11-2022
|
11:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مواجهة روسيا مع "النظام النازي الجديد" في كييف كانت حتمية.
واعتبر بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، أن "الغرب يحاول تشويه تاريخ روسيا" و"يدفع بأوكرانيا نحو الهلاك". واعتبر الرئيس الروسي أن "الغرب يسيطر على عقول الشعب الأوكراني".
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في سياق آخر، أكد بوتين أن "الدول الغربية نهبت مقدرات القارة الإفريقية".
وفي وقت سابق من اليوم كان بوتين قد أكد أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مناطق القتال "الأكثر خطورة"، حيث تواجه موسكو هجوماً مضاداً للقوات الأوكرانية.
وقال إن "أولئك الذين يعيشون حالياً في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً". كما تعهّد بمساعدة "جميع اللاجئين" من منطقة خاركيف الذين فروا إلى روسيا إثر الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي أنه تمت تعبئة 318 ألف شخص للخدمة في القوات المسلحة، منهم 49 ألفاً يقومون بالمهام القتالية، قائلاً إن "تدفق المتطوعين إلى القوات المسلحة الروسية لا يتوقف، وبالتالي فإن عدد الذين تم حشدهم تجاوز بالفعل 300 ألف".
المصدر: العربية
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