Advertisement

عربي-دولي

لافروف يطلع الجانب الإماراتي على سير العملية الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
04-11-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1007528-638031835576632739.jpg
Doc-P-1007528-638031835576632739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع الجانب الإماراتي في أبو ظبي، سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجانب الإنساني هناك، والوضع في سوريا، واليمن، وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بحث الجانبان بشكل مفصل الوضع في أوكرانيا وأطلع لافروف القيادة الإماراتية على سير تنفيذ أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، والخطوات التي تتخذها روسيا لمعالجة الوضع الإنساني هناك".
Advertisement
 
كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الروسية الإماراتية، وأكدا تمسك موسكو وأبو ظبي بتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار الحوار السياسي، وتوسيع العلاقات التجارية وضمان وتيرة إيجابية لرفد التجارة البينية، التي سجلت 3 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وبحث الجانبان الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وزار لافروف، أبو ظبي يومي 3 و4 من الشهر الجاري، حيث التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2022-11-04
17:30 | 2022-11-04
17:00 | 2022-11-04
16:30 | 2022-11-04
15:45 | 2022-11-04
15:38 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website