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عربي-دولي

مجموعة الـ7 تدين إيران على تزويد دول وجهات غير حكومية بالمسيّرات

Lebanon 24
04-11-2022 | 15:30
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أدان وزراء خارجية دول مجموعة "السبع" في بيان مشترك بختام اجتماعهم في مونستر غربي ألمانيا إيران، على "تزويدها دولا وجهات غير حكومية بالمسيّرات".

وجاء في البيان: "ندين بشدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها، ونشاطها في الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيرة، وتزويدها دولا وجهات غير حكومية بالمسيرات".
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في أغسطس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا زعمت فيه أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة، وفي وقت لاحق، أخذت تصدر بيانات مماثلة عن مسؤولي الإدارة الأميركية.

من جهته وصف دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين هذه المعلومات بالفارغة، وعلق على مزاعم "واشنطن بوست" بأن هذه الصحيفة باتت تنشر الكثير من التقارير الكاذبة.

وأكد على أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بشكل ديناميكي وستستمر في التطور.

كما نفت إيران جملة وتفصيلا هذه المزاعم، وكشف عسكريون روس مؤخرا أن المسيرات الإيرانية التي يهمون طهران بتزويد روسيا بها، تم تصنيعها في أوكرانيا، التي نقلت صناعتها إلى إيران.

يشار إلى أن روسيا تستخدم مسيرات "غيران 1و2"، و"لانسيت" وغيرهما من المسيرات الروسية في ضرب مواقع الطاقة والتجمعات العسكرية الأوكرانية.

وأثبتت هذه المسيرات فعاليتها ودقتها، لاسيما وأنها تدار عبر شبكة "غلوناس" الروسية للأقمار الصناعية، خلافا للمسيرات الإيرانية التي تطلق كصاروخ يتبع هدفه دون القدرة على التحكم بمساره بعد إطلاقه.
 
(روسيا اليوم) 
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