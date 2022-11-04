Advertisement

عربي-دولي

بوتين: بولندا لم تتخل عن حلمها في ابتلاع أوكرانيا

Lebanon 24
04-11-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1007551-638031873671032826.jpg
Doc-P-1007551-638031873671032826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن فكرة بولندا لابتلاع أوكرانيا لم تختف بعد، وذكّر بحلم وارسو بإقامة دولة تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعاملت دائما مع بولندا باحترام كبير، على الرغم من المشاكل في العلاقات بين البلدين.
Advertisement

وقال: "قبل الحرب العالمية الثانية تم الحديث عن هذا كثيرا في بولندا التي حلمت بإقامة دولة تمتد من بحر البلطيق، إلى البحر الأسود".

وأضاف: "الآن نشهد تبنّي زعماء بولندا وأوكرانيا لهذه الفكرة... فكرة ابتلاع أوكرانيا لم تختف".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2022-11-04
17:30 | 2022-11-04
17:00 | 2022-11-04
15:45 | 2022-11-04
15:38 | 2022-11-04
15:30 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website