سفير أميركي سابق يحذر من ضم أوكرانيا إلى الناتو وأي اعتداء على القرم

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نشرت مجلة "نيوزويك" مقالا للسفير الأميركي السابق لدى السعودية، ديفيد راندل، حذر فيه من ضم أوكرانيا إلى الناتو، وأي محاولة للاعتداء على القرم لأن ذلك سيعود بهزيمة نكراء.وكتب راندل أنه ليس من الصعب فهم موقف روسيا الصلب الذي يعتبر أن توسيع نفوذ الناتو ليشمل أوكرانيا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.وأضاف أن شبه جزيرة القرم والطريق البرية المودية إليها تمثل السبب الرئيسي في ذلك لأن القاعدة العسكرية في سيفاستوبول أقيمت قبل 250 عاما.وإشار إلى أن من يسيطر على القرم يسيطر على البحر الأسود، وفي حال خسرتها روسيا سوف يشكل ذلك تهديدا للجناح الجنوبي لها.وأقر راندل بأن الناتو لم يأخذ بمصالح الأمن الإقليمي الروسي واستمر في قبول دول الاتحاد السوفيتي السابق في الحلف.ونقل عن الدبلوماسي الأميركي جورج كينان قوله إن توسيع الناتو إلى الشرق سيكون الخطأ الأكثر إضرارا بالسياسة الأميركية في حقبة ما بعد الحرب الباردة بأكملها.