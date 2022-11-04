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عربي-دولي

الدفاع الهولندية تعلن تزويد نظام كييف بدبابات ومعدات ثقيلة بالشراكة مع واشنطن وبراغ

Lebanon 24
04-11-2022 | 17:59
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا والولايات المتحدة والتشيك ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بينها 90 دبابة "تي ـ 72" حديثة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهولندية يوم الجمعة: "هولندا ستزود بالشراكة مع الولايات المتحدة والتشيك أوكرانيا مرة أخرى بمعدات عسكرية ثقيلة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة المساعدات 120 مليون يورو منها 45 مليون يورو مخصصة لدبابات تي ـ 72 حديثة".
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يذكر أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن تزويد نظام كييف بالأسلحة يزيد من معاناة الأوكرانيين، ولن يفضي إلا لإطالة أمد الحرب.
 
(روسيا اليوم) 
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