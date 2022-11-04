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عربي-دولي

رسميا.. تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد "الفيديو الصاخب"

Lebanon 24
04-11-2022 | 15:23
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برأت مستشارية العدل الفنلندية رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، من تهمة السلوك غير اللائق بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل صاخب وتحتسي الخمر مع أصدقائها في مقر حكومي.

وجاء في حكم المستشارية الفنلندية: "لم يكن هناك سبب للشك في أن رئيسة الوزراء قد ارتكبت سلوكا غير قانوني أثناء أداء واجباتها، أو في أي إهمال لمسؤولياتها الرسمية".
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وأضاف أن "الشكاوى لم توضح بالتفصيل الواجب الرسمي الذي يُزعم أن رئيسة الوزراء أخفقت في القيام به، أو المهام التي قد لا تتمكن من إنجازها إذا طُلب منها القيام بذلك".

فيذكر أن مارين عبرت عن استيائها من تسريب المقاطع التي كانت تعلم أنها مصورة لكنها اعتقدت أنها ستبقى خاصة.
 
وأضافت: "أمضيت المساء مع أصدقائي، واحتفلت بطريقة صاخبة، ورقصت وغنيت".
 
(روسيا اليوم) 
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