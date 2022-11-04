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عربي-دولي
أميركا تتّهم روسيا والصين بحماية كوريا الشمالية من عقوبات الأمم المتحدة
Lebanon 24
04-11-2022
|
18:31
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اتهمت الولايات المتحدة روسيا والصين، اليوم الجمعة، بتوفير حماية شاملة لكوريا الشمالية من أي إجراءات إضافية لمجلس الأمن الدولي، وقالت إن "البلدين بذلا قصارى جهدهما لمنع محاسبة بيونجيانج على إطلاق لصواريخ باليستية أخيراً".
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وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وأيرلندا والنرويج عقد اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، بعد أن أجرت بيونجيانج عدة تجارب صاروخية، منها محاولة فاشلة لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام المجلس مخاطبة روسيا والصين: "لا يمكنك التخلي عن مسؤوليات مجلس الأمن لأن كوريا الشمالية قد تبيع لك أسلحة تدعم حربك العدوانية في أوكرانيا، أو لأنك تعتقد أنها تشكل منطقة عازلة إقليمية جيدة أمام الولايات المتحدة".
وقال دبلوماسيون إنه "من غير المرجح أن توافق روسيا والصين على أي إجراء للمجلس إزاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ".
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