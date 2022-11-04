صندوق النقد العربي يمنح تونس قرضاً بـ 74 مليون دولار

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وقّع صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي اتفاقية سيمنح بمقتضاها الصندوق تونس قرضا بقيمة 74 مليون دولار ستخصص لدعم ميزانية الدولة التونسية.وقال (المركزي التونسي) في بيان إنه "سيتم سحب هذا القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل".وأضاف أنه "سيتم سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات منها فترة امهال بسنتين ونصف السنة مشيرا إلى أنه سيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة (بنى) وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها تونس هذه الآلية".