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عربي-دولي

ماذا قال بايدن في أول تعليق على استحواذ ماسك لـ "تويتر"؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 00:13
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علّق الرئيس الأميركي جو بايدن على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر"، قائلا إن الأخير اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.
 
 
وأضاف بايدن: "ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".
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وكانت قد بدأت "تويتر" حملة تسريحات كبيرة، حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الفوضى وعدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد ماسك، أغنى شخص في العالم، الذي أكد أن المنصة تشهد "انخفاضا هائلا في الإيرادات" في ظل سحب المُعلنين تمويلهم.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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