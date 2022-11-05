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عربي-دولي

بقيمة 400 مليون دولار.. أميركا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
05-11-2022 | 00:30
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا،  تتضمن تجديد دبابات من طراز تي-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز تي-72 من جمهورية التشيك سيتم تجديدها كما ستقدم تمويلا لتجديد بعض صواريخ أنظمة هوك للدفاع الجوي.
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وأضافت سينج إنه بالإضافة إلى مبالغ تجديد صواريخ هوك، فإن أموال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 400 مليون دولار سيتم بها تجديد الدبابات التشيكية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. وهناك أيضا تمويل لشراء 1100 نظام جوي تكتيكي بلا تدخل بشري من طراز فينكس جوست و40 زورقا نهريا مصفحا، ضمن قدرات أخرى.


كذلك قال نائب وزير الدفاع التشيكي توماس كوبيشني لـ"رويترز" إنه سيتم في المجمل تحديث 90 دبابة من أطراف ثالثة ومخزونات خاصة. وستمول الأموال الأميركية 45 منها أو نصف الأسطول.
المصدر: euro news
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