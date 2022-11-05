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انضمام قاذفة استراتيجية أميركية للتدريبات في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
05-11-2022 | 01:00
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أعلن مسؤول في وزارة الدفاع في كوريال الجنوبية أن "قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية اليوم السبت، في استعراض للقوة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية".
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وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" انه "من المقرر أن تشارك قاذفة بي-1 بي في التدريبات بعد الظهر"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.


وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الخميس، عددا من الصواريخ الباليستية، ليصبح العام 2022 عاما قياسيا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وتسبب أحد الصواريخ التي أطلقت الخميس في إطلاق طوكيو إنذار للسكان في مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا في وسط البلاد للاحتماء في أماكن مغلقة، فيما تضاربت الأنباء عن تحليق أحد الصواريخ فوق اليابان، إذ فيما حذرت الحكومة من أنه قد يحلق صاروخ فوق البلاد، عادت في وقت لاحق لتنفي هذا الأمر.
المصدر: سكاي نيوز
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