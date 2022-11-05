Advertisement

عربي-دولي

بيلوسي تدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام للخوف قبل الانتخابات

Lebanon 24
05-11-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1007625-638032288648448123.jpg
Doc-P-1007625-638032288648448123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، علقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الهجوم الذي تعرض له زوجها.

وقالت الزعيمة الديموقراطية في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "جعلني ذلك الهجوم أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج"، مشيرة إلى أن هذا الخوف يشعر به "موظفو مراكز الاقتراع خصوصا وسكان الولايات المتحدة عموما".
Advertisement
 
وتابعت بيلوسي: "الرسالة واضحة. هناك أسباب تدعو إلى القلق. لكن لا يمكننا أن نخاف، علينا التحلي بالشجاعة".
 
وتنهدت نانسي بيلوسي في مقطع الفيديو قائلة إن "الطريق سيكون طويلا"، مؤكدة أن زوجها "سيكون بخير".
 
 
وفي ما يتعلق بالانتخابات التي تصب نتائجها حتى الآن في مصلحة الجمهوريين حسب استطلاعات الرأي، حذرت بيلوسي من أنه "ليس هناك شك في أن ديموقراطيتنا على المحك".
المصدر: فرانس برس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2022-11-05
03:00 | 2022-11-05
02:30 | 2022-11-05
02:00 | 2022-11-05
01:00 | 2022-11-05
00:30 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website