بيلوسي تدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام للخوف قبل الانتخابات

قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، علقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الهجوم الذي تعرض له زوجها.



وقالت الزعيمة الديموقراطية في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "جعلني ذلك الهجوم أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج"، مشيرة إلى أن هذا الخوف يشعر به "موظفو مراكز الاقتراع خصوصا وسكان الولايات المتحدة عموما".

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وتابعت بيلوسي: "الرسالة واضحة. هناك أسباب تدعو إلى القلق. لكن لا يمكننا أن نخاف، علينا التحلي بالشجاعة".

وتنهدت نانسي بيلوسي في مقطع الفيديو قائلة إن "الطريق سيكون طويلا"، مؤكدة أن زوجها "سيكون بخير".

وفي ما يتعلق بالانتخابات التي تصب نتائجها حتى الآن في مصلحة الجمهوريين حسب استطلاعات الرأي، حذرت بيلوسي من أنه "ليس هناك شك في أن ديموقراطيتنا على المحك".