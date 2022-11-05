كم ساعة يتوجب تأخيرها في البرلمان البريطاني عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي؟

ذكرت شبكة CNN الأميركية أنه عند انتقال العمل من التوقيت الصيفي إلى الشتوي في بريطانيا وإعادة توقيت الساعات ساعة واحدة إلى الخلف يتم تعديل 2000 ساعة موزعة في البرلمان البريطاني.



وقالت الـCNN في تقرير إنه "من ساعة وستمنستر العظيمة إلى الساعات التراثية، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف في بريطانيا وإعادة توقيت الساعات ساعة واحدة إلى الخلف، قام فريق صغير من صنّاع الساعات بتعديل توقيت 2000 ساعة موزعة داخل قصر وستمنستر حتى يستمر المشرعون البريطانيون بممارسة أعمالهم في الوقت المحدد".

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وحسب موقع Secret London، فإن مسؤولية تعديل توقيت ساعة بيغ بين تقع على عاتق Westminster Clockmakers، والذي يتعين عليه في كل ربيع وخريف تعديل التوقيت، مشيرا إلى أن هذه العملية دقيقة للغاية بحيث لا يمكن ادخار دقيقة واحدة، وتبدأ قبل وقت طويل من الموعد المحدد للتعديل الفعلي للتوقيت.



في المملكة المتحدة، دافع ونستون تشرشل عن مفهوم التوقيت الصيفي خلال الحرب العالمية الأولى، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، معتقدا أن البلاد قد توفر الطاقة من خلال إطالة ساعات ضوء الشمس مساء. وانتشرت هذه الممارسة في أنحاء العالم.