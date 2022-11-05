مع عودة نتنياهو: هل تكون المواجهة بين إسرائيل وإيران على أوكرانيا؟

نظرًا لأن الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في خلال أربع سنوات فقط أعادت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، فإن أحد التحديات الجديدة في السياسة الخارجية لزعيم الدولة الأطول خدمة في البلاد سيكون كيفية الحفاظ على علاقته الاستراتيجية مع موسكو، بالنظر إلى التقارير التي تفيد باستخدام روسيا للأسلحة الإيرانية في حربها في أوكرانيا.

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وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "كان الموقف الرسمي لإسرائيل في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد يتمثل برفض طلبات أوكرانيا المتكررة للحصول على أسلحة، مثل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة كالقبة الحديدية. بينما أشارت التقارير التي نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين لم تذكر أسماءهم إلى حدوث تحول محتمل، وإن كان حذرًا، مع توفير أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا المضادة للمسيرات، حذر نتنياهو من أن أي معدات يتم توريدها قد ينتهي بها الأمر في أيدي إيران. لكن نتنياهو قال في الوقت نفسه إنه "سينظر" في الأمر إذا فاز في الانتخابات.

الآن وقد فاز، فمن المتوقع أن يواصل لعب عملية توازن دقيقة تأخذ في الاعتبار المخاوف من انتقام محتمل من موسكو وطهران، خاصة في سوريا المجاورة، حيث لم تمنع روسيا إسرائيل من شن غارات جوية بانتظام ضد أهداف مشتبه بها مرتبطة بإيران. وقال آموس غلعاد، وهو لواء متقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي كان يشغل سابقًا منصب مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، للصحيفة "إننا بحاجة إلى حسن نية روسيا" للعمل بحرية في سوريا. وأضاف: "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم، فيمكن أن يحدث ذلك في أي يوم، من قبل إيران، أو من قبل وكلاء لها من سوريا غدًا، على سبيل المثال. سنكون وحدنا. لن يساعدنا أحد". وأوضح: "أنا لا أتحدث عن علاقتنا الفريدة مع الولايات المتحدة، ولكن على عكس أوكرانيا، لن يدعم أحد إسرائيل. نحن وحدنا". واضاف "نحن بحاجة للحفاظ على هذه السياسة الاستراتيجية من اجل حماية اسرائيل".

وتابعت الصحيفة، "لكن غلعاد أقر بأن طهران تزداد قدرة يومًا بعد يوم نتيجة للتجربة الجديدة المتمثلة في نشر أسلحتها ضد أوكرانيا. وقال غلعاد: "أصبحت أوكرانيا مختبراً لجودة الأسلحة الإستراتيجية لإيران. أنا متأكد من أنهم سيتحسنون". الإيرانيون ممتازون في الهندسة العكسية والمجالات الفنية الأخرى. وكلما تمكنوا من اختبار الأسلحة على الأوكرانيين الفقراء، كلما امتلكوا أسلحة أفضل". وأضاف "هذا بديهي. إنه مثل شيرلوك هولمز الذي اعتاد أن يقول، 'إنها ابتدائية'". على هذا النحو، قال غلعاد "نحن بحاجة إلى أن نتعمق في الموضوع بعناية شديدة، وبعمق شديد. وأنا متأكد من أننا نفعل ذلك"، رغم أنه كان مترددًا في الخوض في التفاصيل. واضاف "الخطوط الحمراء يجب ان تكون سرية. إذا قمت بنشرها، فإنها تفقد قيمتها". ونفى المسؤولون الإيرانيون باستمرار تقديم مسيّرات لاستخدامها في الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان موقف طهران هذا لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا الأسبوع الماضي، حتى عندما قدمت كييف أدلة على استخدامها".

واضافت الصحيفة، "كما أوضح خبير استخباراتي مفتوح المصدر وخبير أسلحة إيراني يحمل اسم مهدي سابقًا للصحيفة، "أعتقد أن ما تعنيه إيران بعبارة "لم يتم توفيرها لروسيا لاستخدامها في الصراع" هو أنها قالت للروس بعدم استخدامها في هذا الصراع أو على الأكثر ذكروا هذه العبارة في العقد، لكن الروس استخدموها على أي حال، وهم في الحقيقة لم يهتموا". وأشار إلى التقارير التي تفيد بأن إيران كانت تستعد لإرسال ذخيرة أراش -2 المتسكعة، على الرغم من أنه قال إنه لا يرى أي دليل على وجود المنصة حتى الآن في أوكرانيا. وقال مهدي إن مثل هذه الأنظمة، وخاصة الأكبر منها مثل مهاجر 6 "نادرا ما يتم نقلها كاملة"، وبدلا من ذلك يتم إرسالها في كثير من الأحيان "في مجموعات فرعية معبأة ثم يتم تجميعها لدى بلوغها الوجهة المحددة. كما أشار إلى وجود نمط من الرحلات الجوية "غير العادية" في المطارات الإيرانية هذا العام، مما شكك في فكرة أن هذه الأسلحة تم توفيرها قبل النزاع. وأشار مهدي إلى أنه في حين أن هذه الأسلحة الإيرانية أعطت روسيا ميزة أخرى في الحرب، إلا أنها حققت أكبر قدر من النجاح ضد أهداف غير عسكرية على عكس نقاط الاهتمام التقليدية مثل صواريخ أرض جو أو أنظمة المدفعية.



وقال المهدي إن "الذخائر الإيرانية المتسكعة كانت فعالة في استهداف البنى التحتية الأوكرانية وكذلك بث الخوف في المناطق المدنية. لكننا لم نشهد العديد من العمليات الناجحة ضد أنظمة سام الأوكرانية أو مواقع المدفعية ، والتي يُفترض أنها أهم أهداف تسكع الذخائر". وأضاف أن "الأوكرانيين حققوا أكبر قدر من النجاح في مواجهة الذخائر الإيرانية المتسكعة بواسطة أنظمة أوزا وبوك سام وكذلك صواريخ جو-جو التي أطلقتها طائراتهم المقاتلة. هذه الطرق فعالة لكنها مكلفة ومحدودة في مناطق معينة".

وبحسب الصحيفة، "ولتعزيز قدرات أوكرانيا في هذا المجال، قال مهدي إن الدول الغربية يمكن أن تعزز إمدادات سام الأوكرانية أو توفر قدرات صاروخية جو-جو جديدة، بما في ذلك المنصات القديمة التي لم تعد مستخدمة. وعرضت إسرائيل طريقة أقل تكلفة لمواجهة المسيرات الإيرانية من خلال دوريات مروحيات أباتشي، والتي أثبتت فعاليتها في إسقاط شاهد -171 بالقرب من المجال الجوي الإسرائيلي في نيسان 2018. وقال مهدي "طريقة أخرى لوقف المسيرات تتمثل في منع استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في مناطق الصراع". "وبحسب ما ورد استخدمت إسرائيل هذا التكتيك في شرق البحر الأبيض المتوسط لحماية منشآتها النفطية والغازية من مسيرات حزب الله". وأضاف "لكن يمكن أن يؤثر ذلك على المدنيين والقوات الأوكرانية الذين يستخدمون خدمة تحديد المواقع أيضًا". في غضون ذلك، احتفظت إسرائيل دائمًا بالحق في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد انتشار الأسلحة الإيرانية. لكن العلاقة غير المريحة أصلاً بين إسرائيل وروسيا أصبحت أكثر خطورة مع الحرب في أوكرانيا، مما جعل العمليات الإسرائيلية في سوريا موضع تساؤل".

وتابعت الصحيفة، "قال نيكولا ميكوفيتش، المحلل المقيم في صربيا والذي يركز على روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، للصحيفة إنه في حالة قيام إسرائيل بتزويد أوكرانيا بالسلاح، "يمكن أن تتوقف موسكو عن تنسيق عملياتها العسكرية بشأن سوريا". ولكن كما أن لإسرائيل تحفظاتها الاستراتيجية في تحدي روسيا، صرح ميكوفيتش أن موسكو لديها أسبابها الخاصة للمضي قدماً بعناية، بالنظر إلى العلاقة القوية بين بعض النخب الروسية المؤثرة التي تربطها علاقات مع إسرائيل، بما في ذلك جوازات السفر في بعض الحالات. وقال إن إسرائيل "لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن تتعرض لإخفاقات استخباراتية هائلة كما فعلت روسيا في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تتخذ الدولة إجراءات ردًا على التهديدات المحتملة، لا سيما في عهد نتنياهو الذي أعيد انتخابه حديثًا. وقال ميكوفيتش: "إذا أبلغ الموساد أو غيره من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نتنياهو أن العلاقات العسكرية الإيرانية المتنامية مع روسيا يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للدولة اليهودية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات ملموسة لحماية مصالحها الوطنية".وقال: "من المرجح أن يكون تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متقدمة على الطاولة"، لكنها قد تصل أيضًا إلى "تدمير مصانع المسيرات الإيرانية، والمواقع النووية، أو قتل العلماء الإيرانيين وكبار القادة العسكريين". على الرغم من أنهما ليستا رسميًا في حالة حرب، فقد تصادمت إيران وإسرائيل علنًا لسنوات على جبهات مختلفة، لا سيما في كافة أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة، "عندما يتعلق الأمر بسوريا، على وجه التحديد، قال جواد هيرانيا، مدير دراسات الخليج الفارسي في مركز البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في إيران للصحيفة، إن "حجم الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا يعتمد إلى حد ما على مقدار الضوء الأخضر لروسيا". وأضاف أن "روسيا تحاول عادة استخدام نفوذ إيران ضد إسرائيل، وقد ردت بشكل سلبي على الهجمات الإسرائيلية كلما لزم الأمر". وتابع قائلاً: "تسببت الحرب في أوكرانيا في خلافات بين روسيا وإسرائيل، ويبدو أنها يمكن أن تحد من تحركات إسرائيل في سوريا وتحرر يد إيران". طهران، من جانبها، لديها مجموعة خاصة بها من الأساليب للضغط على إسرائيل. وقال هيرانيا: "حاولت إيران إيذاء إسرائيل من خلال وكلائها، وخاصة حزب الله، ومن خلال غزة". وأضاف أن "إيران تحاول أيضًا مهاجمة إسرائيل عبر الضفة الغربية لنهر الأردن وتسليح الضفة الغربية ومن خلال توسيع نفوذ "حركة الجهاد الإسلامي" الأقرب إلى إيران من حماس". وأضاف أن "إعادة تأسيس حماس في سوريا وإنهاء الصراع بين دمشق وحماس يمكن أن يجعل "جبهة المقاومة" ضد إسرائيل أكثر تماسكًا". وجادل هيرانيا بأن هذه الاستراتيجية "يمكن أن تغير ميزان القوى لصالح إيران"، لا سيما بالنظر إلى "ضعف الجمهورية الإسلامية في القوة الجوية"، وهو تناقض صارخ مع قوة القوة الجوية الإسرائيلية. وقال هيرانا أن إيران المسلحة بالصواريخ والمسيرات قادرة على "مهاجمة مواقع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل السعودية والإمارات".