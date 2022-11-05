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عربي-دولي

لأول مرة.. اعتراف إيراني بتزويد روسيا بمسيّرات

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:30
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اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لأول مرة، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، كاشفا تفاصيل الصفقة.

وأصرّ المسؤول الإيراني على أن النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.
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وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".

وزعم أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: "إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع".

وأضاف: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".

وسبق لإيران أن نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في السابع عشر من أكتوبر الماضي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".

وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".
 
(سكاي نيوز عربية)
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