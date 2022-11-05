إعلان حال التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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أعلنت صباح اليوم حال التأهب الجوي في جميع أراضي أوكرانيا، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي في البلاد. وطغى اللون الأحمر على جميع مناطق أوكرانيا في الخارطة.وأكدت السلطات في كل المقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف تشغيل أجهزة الإنذار من الغارات الجوية.وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى "تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء".