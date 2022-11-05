ترانسنيستريا: لا يمكن حل مشكلة إمدادات الغاز من دون روسيا

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أكد فيتالي إيغناتيف وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها دوليا، أن مشكلة توريد الغاز إلى هذه المنطقة، لا يمكن حلها بدون مشاركة روسيا.في وقت سابق، أعلنت شركة "مولدوفاغاز" عن خفض إمدادات الغاز الروسي اعتبارا من 1 تشرين الثاني. ومن الكمية الإجمالية البالغة 5.7 مليون متر مكعب من الغاز التي توفرها شركة غازبروم، ستحصل مولدوفا على 3.4 مليون متر مكعب، وترانسنيستريا - 2.3 مليون في اليوم. وهذا يعني أن ترانسنيستريا ستتلقى الغاز الطبيعي أقل بنسبة 40٪ مما كانت عليه في أكتوبر.وقال الوزير: "المشكلة ليست في أنه لا يوجد غاز. المشكلة هي أن مولدوفا تأخذه لنفسها بشكل غير قانوني. يمكن لروسيا أن تعطي المزيد من الغاز، لكن مولدوفا ستأخذه على أي حال. لا أحد يعرف كيف يستخدمون الغاز. هذا لغز في غاية السرية".ووفقا له، فقد ظهرت مؤخرا أنواع كثيرة من المعلومات المختلفة، وهو أمر يثير القلق.وأضاف: "في هذه الحالة، أكثر ما يهم ترانسنيستريا، وهو ضمان توريد مضمون لكميات الغاز المنصوص عليها في العقود. نحن نصر على استعادة هذه الآلية والاستمرار في العمل كما كان من قبل. سيكون من الصعب تحقيق التوزيع العادل بدون مشاركة روسيا".