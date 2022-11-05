Advertisement

إقتصاد

ترانسنيستريا: لا يمكن حل مشكلة إمدادات الغاز من دون روسيا

Lebanon 24
05-11-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1007749-638032536358772633.jpg
Doc-P-1007749-638032536358772633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد فيتالي إيغناتيف وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها دوليا، أن مشكلة توريد الغاز إلى هذه المنطقة، لا يمكن حلها بدون مشاركة روسيا.

في وقت سابق، أعلنت شركة "مولدوفاغاز" عن خفض إمدادات الغاز الروسي اعتبارا من 1 تشرين الثاني. ومن الكمية الإجمالية البالغة 5.7 مليون متر مكعب من الغاز التي توفرها شركة غازبروم، ستحصل مولدوفا على 3.4 مليون متر مكعب، وترانسنيستريا - 2.3 مليون في اليوم. وهذا يعني أن ترانسنيستريا ستتلقى الغاز الطبيعي أقل بنسبة 40٪ مما كانت عليه في أكتوبر.
Advertisement

وقال الوزير: "المشكلة ليست في أنه لا يوجد غاز. المشكلة هي أن مولدوفا تأخذه لنفسها بشكل غير قانوني. يمكن لروسيا أن تعطي المزيد من الغاز، لكن مولدوفا ستأخذه على أي حال. لا أحد يعرف كيف يستخدمون الغاز. هذا لغز في غاية السرية".

ووفقا له، فقد ظهرت مؤخرا أنواع كثيرة من المعلومات المختلفة، وهو أمر يثير القلق.

وأضاف: "في هذه الحالة، أكثر ما يهم ترانسنيستريا، وهو ضمان توريد مضمون لكميات الغاز المنصوص عليها في العقود. نحن نصر على استعادة هذه الآلية والاستمرار في العمل كما كان من قبل. سيكون من الصعب تحقيق التوزيع العادل بدون مشاركة روسيا".
 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2022-11-05
17:30 | 2022-11-05
17:00 | 2022-11-05
16:30 | 2022-11-05
16:05 | 2022-11-05
16:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website