وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية الإيرانية

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رجح وزير الاستيطان الإسرائيلي السابق تساحي هنغبي، إقدام بلاده على شن هجوم على إيران خلال فترة الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل بنيامين نتنياهو في فترة ولايته القادمة.وفي مقابلة مع "القناة 12" العبرية، قال هنغبي: "لقد نسينا المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعليا، وفي حال لم تنته هذه المفاوضات باتفاق ولم تتحرك الولايات المتحدة الأميركية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران"، لافتا إلى أنه "في حال لم يقم نتنياهو بذلك فإن إسرائيل ستواجه تهديدا وجوديا".