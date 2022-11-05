بعد تحذير بكين لها من استخدام النووي.. هل خسرت موسكو حليفها الإستراتيجي؟

Advertisement

ذكرت "العربية" أنّ الصين حذّرت روسيا من التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الصراع في أوكرانيا، في خروج نادر عن دعمها الضمني المعتاد لمواقف موسكو.وجاء التحذير خلال محادثات يوم الجمعة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتس في بكين، وفقا للسيد شولتس وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.واتفق شي وشولتس على معارضة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وفقًا لما ذكره السيد شولتس وتقرير صادر عن وكالة أنباء شينخوا، والتي عادة ما تعكس مواقف بكين الرسمية.وقال شي إن على المجتمع الدولي "معارضة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والدعوة إلى عدم إمكانية استخدام الأسلحة النووية وعدم خوض حروب نووية، ومنع حدوث أزمة نووية في أوراسيا".وقال الخبراء إن التعليق وهو أول توبيخ من نوعه يُنسب إلى الزعيم الصيني منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط ويمثل تغييرا في لهجة بكين، بعد أن قالت الحكومة هناك الأسبوع الماضي إنها ستعمق تعاونها مع روسيا على جميع المستويات.وقالت فرانشيسكا غيريتي، المحللة في معهد مركاتور لدراسات الصين في برلين: "لا تريد بكين حقاً هجومًا نوويًا أو حربًا". وأضافت أن "معارضة استخدام الأسلحة النووية والتهديدات هي نتيجة متدنية منخفضة التكلفة وبيان منخفض التكلفة لتحقيق موافقة دولية وانتشار إيجابي للعلاقة الألمانية الصينية وربما مع الاتحاد الأوروبي أيضًا".من جهته قال جود بلانشيت، رئيس فريمان للدراسات الصينية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إنه بينما سيتم تدوين تعليقات السيد شي في موسكو ، لا ينبغي قراءتها على أنها تعني أن الصين ستكون مستعدة أو قادرة على التأثير على أي قرار يتخذه الكرملين لتصعيد الحرب باستخدام أسلحة غير تقليدية.وقال في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إن الواقع القاسي هو أنه إذا وصل بوتين إلى النقطة التي يكون فيها على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية فإن نفوذ بكين عليه يقترب من الصفر".وقال الزعيم الصيني إن الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع الأوكراني وتجنب أزمة إنسانية أكبر أمر مطلوب أيضًا.