تونس.. توقيف خلية نسائية "إرهابية"

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أعلنت أجهزة الأمن التونسية، السبت، توقيف 4 نساء يشتبه في ترويجهن أفكاراً متشددة وفتاوى لعناصر تكفيرية والتواصل مع عناصر إرهابية في مناطق توتر خارجية.وجرى توقيف النسوة الـ4 بمحافظتي سوسة والقيروان، الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة تونس.وقالت أجهزة الأمن التونسية إن الموقوفات كن ينشطن في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث "يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج".وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في الأعوام الماضية عددا من النساء اللائي شاركن في موجات تسهيل سفر شبان تونسيين إلى سوريا والعراق حيث انضموا هناك إلى مجموعات إرهابية كداعش.ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبة تصفحهم لمواقع الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة لمساندة مجهوداتها للتصدي لآفة الإرهاب.