Advertisement

عربي-دولي

تونس.. توقيف خلية نسائية "إرهابية"

Lebanon 24
05-11-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1007758-638032550802580650.jpg
Doc-P-1007758-638032550802580650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت أجهزة الأمن التونسية، السبت، توقيف 4 نساء يشتبه في ترويجهن أفكاراً متشددة وفتاوى لعناصر تكفيرية والتواصل مع عناصر إرهابية في مناطق توتر خارجية.

وجرى توقيف النسوة الـ4 بمحافظتي سوسة والقيروان، الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة تونس.
Advertisement

وقالت أجهزة الأمن التونسية إن الموقوفات كن ينشطن في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث "يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج".

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في الأعوام الماضية عددا من النساء اللائي شاركن في موجات تسهيل سفر شبان تونسيين إلى سوريا والعراق حيث انضموا هناك إلى مجموعات إرهابية كداعش.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبة تصفحهم لمواقع الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة لمساندة مجهوداتها للتصدي لآفة الإرهاب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-11-05
14:00 | 2022-11-05
13:30 | 2022-11-05
13:00 | 2022-11-05
13:00 | 2022-11-05
12:30 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website