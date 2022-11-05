سابقة تاريخية في بلد عربي.. كنيس يهودي في الحرم الجامعي!

Advertisement

وقالت الصحيفة إنه تم بناء الكنيس داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، مضيفة أنه بني إلى جوار مسجد.ويأتي افتتاح الكنيس بفضل جهود جمعية ميمونة، وهي منظمة مغربية غير ربحية أسسها مسلمون وتهدف إلى تعزيز التراث اليهودي في البلاد والاتحاد السفاردي الأميركي، وهو منظمة يهودية مقرها نيويورك.وقال مؤسس جمعية ميمونة المهدي بودرة إن بناء الكنيس اليهودي داخل حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق وبجوار مسجد جديد يعتبر مثالا على التعايش بين الطوائف داخل المغرب.ويعتقد بودرة أن الثقافة اليهودية تلعب دورا رئيسيا في تاريخ المغرب وهويته وأن الكنيس اليهودي يحظى بمباركة الملك الكاملة.وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي جرى بينهما في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي أبرمت بين إسرائيل ودول عربية عدة، بدعم من واشنطن.وشهد المغرب زيارات عدة أجراها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى مؤخرا، ووقعت الدولتان اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والثقافي والمجالات الدفاعية.