بعد النفي.. إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة

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وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد شهور من الرسائل المربكة القادمة من إيران بشأن إرسال تلك الأسلحة، حيث تنشر روسيا الطائرات المسيرة لضرب البنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية في أوكرانيا.وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".وفي السابق، نفى مسؤولون إيرانيون تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، المزاعم بأنها "لا أساس لها على الإطلاق" وكرر موقف إيران الحيادي في الحرب.وقد دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للتحقيق في استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة المدنيين في أوكرانيا.ومع ذلك، تفاخر الحرس الثوري الإيراني بشكل غير مباشر بتقديم طائرات مسيرة للقوى العظمى في العالم.وأشاد المرشد الأعلى، علي خامنئي، بفاعلية الطائرات المسيرة وسخر من قلق الغرب بشأن خطرها. وخلال المظاهرات المدعومة من الدولة لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية عام 1979، الجمعة، رفع متظاهرون لافتات على شكل طائرات مسيرة باعتبارها نقطة فخر وطني.وزعم عبد اللهيان أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا. وقال إن بلاده ما زالت ملتزمة بوقف الصراع.وتابع: "إذا كان لدى (أوكرانيا) أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".