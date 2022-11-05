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لوبان تؤكد أنها لا تنوي ترك حزب "الوحدة الوطنية"

Lebanon 24
05-11-2022 | 12:00
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قالت السياسية الفرنسية مارين لوبان، إن استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب "الوحدة الوطنية" اليميني المتطرف لا تعني أنها ستترك الحزب.

اليوم السبت، تم انتخاب جوردان بارديلا (27 عاما) رئيسا جديدا لهذا الحزب اليميني. وفاز المذكور في الانتخابات الحزبية بنسبة 84.84٪ من الأصوات، ليحل محل لوبان، التي قادت الحزب منذ عام 2011.
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وأضافت لوبان: "لن أترك حزب الوحدة الوطنية، ما زلت متحمسة له ... سأكون حيث تحتاجني البلاد". وأشارت إلى أنه "لا يزال أمامها الكثير لتفعله".

وشددت لوبان على أن حزب "الوحدة الوطنية"، "انتصر في المعركة العقائدية" وهو الآن "حزب حكومة الغد".

بعد الانتخابات البرلمانية في فرنسا في نهاية يونيو، أعلنت مارين لوبان أنها لن تبقى رئيسة للحزب، لأنها ستترأس المجموعة البرلمانية لكتلة الحزب في الجمعية الوطنية الفرنسية.
 
(روسيا اليوم) 
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