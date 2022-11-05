ماكرون سيتوجه إلى مصر غدا لحضور "كوب27"

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أعلن قصر الإليزيه اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر، بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس. بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".وأوضحت الرئاسة أنه "في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) في نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب27 الأحد بعدما كان مقررا أن يذهب الاثنين".