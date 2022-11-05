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إقتصاد

برودة الشتاء تجبر 5 دول أوروبية مبكرا على استخدام احتياطياتها من الغاز... ما هي؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 11:54
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أعلن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي أن خمس دول في الاتحاد بدأت استخدام احتياطياتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء إثر العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية فإن الدول المشار إليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا.
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ولفتت إلى أن هذا يحدث على خلفية انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء.

وحسب مشغل الغاز الأوروبي، يبلغ مستوى احتياطيات الغاز الحالية في الخزانات 95% بواقع حوالي 102 مليار متر مكعب.

 
(روسيا اليوم)

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