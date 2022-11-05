"رسالة تحذير" من أوكرانيا لإيران.. هذا ما جاء فيها

حذّرت أوكرانيا إيران السبت، من أن "عواقب التواطؤ" مع موسكو "تتجاوز المنفعة" التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.



وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على "فيسبوك": "على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانية ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا".

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