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عربي-دولي

مستشار ألمانيا: مستمرون بعلاقاتنا مع الصين لكننا سنقلل الاعتماد عليها

Lebanon 24
05-11-2022 | 13:30
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قال مستشار ألمانيا أولاف شولتز، السبت، إن بلاده ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع الصين "لكننا سنقلل من اعتمادنا عليها".

وأضاف شولتز أن دفع الصين إلى معارضة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بشكل صريح، كان سبباً كافياً للسفر إلى بكين.
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