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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"رد موحد" على كوريا الشمالية

Lebanon 24
05-11-2022 | 14:00
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أدان الاتحاد الأوروبي عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية، وطالب بـ"رد موحّد" على بيونج يانج.
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