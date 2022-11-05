20
o
بيروت
18
o
طرابلس
4
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وسط قصف روسي
Lebanon 24
05-11-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية اليوم السبت، عن قطع منتظم ومجدول للتيار الكهربائي في كييف وسبع مناطق أخرى في البلاد في أعقاب الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية قصف المدن والقرى الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما ألحق أضراراً بمحطات الطاقة وإمدادات المياه وأهداف مدنية أخرى، في حرب طاحنة تقترب من تسعة أشهر.
Advertisement
وقالت شركة أوكرينيرغو، المشغل الوحيد لخطوط النقل عالية الجهد في أوكرانيا، في بيان عبر الإنترنت اليوم، إن انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سيحدث في العاصمة ومنطقة كييف الكبرى، بالإضافة إلى العديد من المناطق المحيطة بها - وهي تشيرنيهيف وتشيركاسي وجيتومير وسومي وبولتافا وخاركيف.
وقال البيان إن انقطاع التيار الكهربائي "لفئات معينة من المستهلكين" سيحدث يومياً "وفقاً لجدول زمني محدد يضعه مشغلو شبكات التوزيع لكل منطقة". ومن المتوقع أن تستمر الانقطاعات ست ساعات أو أكثر كل يوم.
وتعاني أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه منذ أن بدأت روسيا في إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
06:28 | 2022-11-05
05/11/2022 06:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الدّولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن الدّولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
14:13 | 2022-11-05
05/11/2022 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن لبنان.. هذه رسالة أميركا الأخيرة
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن لبنان.. هذه رسالة أميركا الأخيرة
08:00 | 2022-11-05
05/11/2022 08:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ لافت جداً من فرنجية عن "حزب الله".. ماذا كشف عن الرئاسة؟
Lebanon 24
تصريحٌ لافت جداً من فرنجية عن "حزب الله".. ماذا كشف عن الرئاسة؟
15:37 | 2022-11-05
05/11/2022 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:45 | 2022-11-05
05/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:59 | 2022-11-05
زيلينسكي: إيران ترسل أعداداً كبيرة من المسيرات إلى روسيا
17:30 | 2022-11-05
واشنطن تدخل على خط "اعتراف إيران" بشأن المسيرات
17:00 | 2022-11-05
ما هي أهمية معركة خيرسون الاستراتيجية؟
16:30 | 2022-11-05
حزب اليمين الفرنسي المتطرف ينتخب رئيسا جديدا بديلا لمارين لوبان
16:05 | 2022-11-05
بعد إقرارها بإرسال مسيرات لروسيا.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع العقوبات على إيران
16:00 | 2022-11-05
تجديد الكونغرس.. 5 ولايات صداع في رأس بايدن
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
06/11/2022 04:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
06/11/2022 04:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
06/11/2022 04:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact