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عربي-دولي

وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو سيدمر منشآت إيران النووية

Lebanon 24
05-11-2022 | 15:00
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رجح وزير الاستيطان الإسرائيلي السابق تساحي هنغبي، إقدام بلاده على شن هجوم على إيران خلال فترة الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل بنيامين نتنياهو في فترة ولايته القادمة.

وفي مقابلة مع "القناة 12" العبرية، قال هنغبي: "لقد نسينا المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعليا، وفي حال لم تنته هذه المفاوضات باتفاق ولم تتحرك الولايات المتحدة الأميركية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران"، لافتا إلى أنه "في حال لم يقم نتنياهو بذلك فإن إسرائيل ستواجه تهديدا وجوديا".
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وفاز تكتل زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بـ64 مقعدا في انتخابات الكنيست.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست.

وأظهرت النتائج حصول الليكود على 32 مقعداً، و18 مقعداً للحزبين المتدينين المتشددين، يهودوت هتوراه لليهود الإشكناز الغربيين وحزب شاس لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعداً لتحالف اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية». وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعداً، مقابل حصول كتلة يائير لبيد المنتهية ولايته على 51 مقعداً.

وإثر إعلان النتائج، هنأ لبيد، نتنياهو، زعيم حزب الليكود، على فوزه في الانتخابات التشريعية،

وقال لبيد في بيان أصدره مكتبه: «دولة إسرائيل فوق أي حساب أتمنى التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل». وأبلغ لبيد نتنياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة.
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