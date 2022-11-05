زيلينسكي: إيران ترسل أعداداً كبيرة من المسيرات إلى روسيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن إيران تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا.وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط عشرا على الأقل من هذه الطائرات يوميا.وبدوره أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران روبرت مالي اليوم السبت أن طهران أرسلت عشرات الطائرات المسيرة لروسيا هذا الصيف فقط، مشيرا إلى أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن إرسال عدد محدود منها قبل الحرب "ليس صحيحا".وقال مالي على تويتر إن إيران لديها أيضا عسكريون بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، موضحا أنهم يساعدون موسكو على استخدام هذه الطائرات في استهداف المدنيين الأوكرانيين.وتابع مالي أن إيران في مواجهة هذه الأدلة تحتاج إلى "سياسة جديدة وليس قصة جديدة".إيران تعترفوأقرت إيران وللمرة الأولى السبت بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل العملية الروسية في أوكرانيا.في فبراير، مؤكدة بذلك اتهامات كييف لموسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات ضد المدنيين والبنى التحتية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".