بعد إقرارها بإرسال مسيرات لروسيا.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع العقوبات على إيران

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يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على إيران بعد إقرارها بإرسال مسيرات لروسيا.وكشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية اليوم السبت عن مصادر مطلعة أن ألمانيا وثماني دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات على إيران.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد اعترف اليوم السبت، للمرة الأولى بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، وأصر على أن النقل جاء قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف.وقبيل ذلك قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، الجمعة، إن القيادة الإيرانية لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة ما وصفه "بعدوان روسيا الوحشي" على أوكرانيا.