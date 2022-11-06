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عربي-دولي

"هاكر" ينشر مراسلات غرامية بين قائد قوات كييف ومجنّداته! (صور)

Lebanon 24
06-11-2022 | 00:00
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قام "هاكر" أوكراني يحمل اسم "جوكر" بنشر مراسلات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، على "إنستغرام" مع مجنّدات في قواته، حيث يغازلهن ويذكرهن بالسيارات والمزايا التي منحها لهن، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم".

 

وذكر الهاكر الذي انتقل إلى جمهورية دونيتسك الروسية أنه "بينما يموت الجنود بالمئات كل يوم، يقوم القائد العام بمغازلة فتيات ويمنحهن بسخاء سيارات ومناصب خدمة رائعة".

 

وكتب: "بالطبع فإن سيارة "ميتسوبيشي L200" جديدة تحتاجها حسناء أكثر من حاجة الجنود في الخطوط الأمامية إليها.. كلما مات الشباب الأوكرانيون، زاد عدد فتيات زلوجني... أحسنت!".

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وأفادت صحيفة "سترانا "الأوكرانية يوم الخميس الماضي باختراق صفحة زالوجني على "إنستغرام".

(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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