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نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2022 | 00:30
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أعلنت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، ان أوكرانيا لن تتلقى أي تمويل إضافي إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفية.

 

ووفق تقرير نشره موقع "ذا هيل" الأميركي اتهمت مارجوري تايلور غرين في تجمع حاشد في ولاية أيوا الخميس الماضي، الديمقراطيين بأنهم لا "يهتمون بحدود وشعب" الولايات المتحدة.

 

وصرحت بأن "الحدود التي يهتمون بها هي أوكرانيا، وليس الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

 

وكررت أنه في حال سيطرة الجمهوريون على الكونغرس "لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا.. أميركا تأتي أولا.. إنهم لا يهتمون بحدودنا أو بشعبنا".

 

وليست المرة الأولى التي يدلي فيها جمهوريون تصريحات تتعلق بأوكرانيا، إذ كان زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، قد صرح في تشرين الأول الماضي بأن حزبه لن يوقع شيكا على بياض لأوكرانيا.

 

وأفاد زعيم الأقلية الجمهوري من كنتاكي، بأن الجمهوريين سيكبحون إنفاق أوكرانيا إذا استعادوا مجلس النواب.

 

ورأى مكارثي أنه يأمل في أن يعاقب الناخبون في الانتخابات الديموقراطيين على إهمالهم للأولويات القومية للولايات المتحدة مثل الهجرة.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم

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