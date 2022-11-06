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عربي-دولي

قبل انطلاق قمة "كوب 27".. غوتيريش يوجه رسالة إلى قادة العالم

Lebanon 24
06-11-2022 | 01:00
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قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، وجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى قادة العالم.

 

جاء ذلك إذن قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في الـ 6 تشرين الثاني الجاري.

 

ولفت غوتيريش إلى أن هناك أزمة غذاء عالمية لم تتكشف أبعادها بصورة واضحة لكنه لن يكون من الممكن إيقافها حتى نتمكن من السيطرة على أزمة التغيرات المناخية.

 

وحذر من 3 ظواهر مناخية، قال إن آثارها ستكون مدمرة على إنتاج الغذاء في العالم وهي الجفاف وموجات الحرارة الشديدة والفيضانات.

 

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" تحت شعار "معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وتستضيف مصر في الفترة من 6 حتى 18 تشرين الثاني الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته الـ27، ممثلة عن القارة الأفريقية، وتستهدف من خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وكيفية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015، وكذلك بحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في غلاسكو.

(سبوتنيك)

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المصدر: سبوتنيك
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