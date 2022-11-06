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عربي-دولي

في رسالة مفتوحة.. الأمم المتحدة تحض ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان

Lebanon 24
06-11-2022 | 01:30
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طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، بضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت أمس السبت.

 

وكتب تورك: "على غرار جميع الشركات، يتعين على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتخذ خطوات لمعالجتها. على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك".

 

وقال تورك في رسالته إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".

 

وأعرب المفوض الأممي عن "قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه".

 

ونشر تورك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث يتابعه أكثر من 25 ألف شخص.

 

وذكر المفوض 6 مبادئ حقوقية أساسية، وحث ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

 

وأكمل إيلون ماسك صفقة لشراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار أميركي في أكتوبر الماضي ليسيطر على شركة موقع التدوين المصغر.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، قامت الشركة يوم الجمعة الماضي بتسريح الآلاف من الموظفين في إداراتها كجزء من خطة مشددة لخفض التكاليف.

(سبوتنيك)

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المصدر: سبوتنيك
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