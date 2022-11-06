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عربي-دولي

أسطول من "الدرونات" البحرية.. هذا ما يخطط له زيلينسكي

Lebanon 24
06-11-2022 | 02:00
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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عزمه إنشاء "أسطول من الدرونات البحرية"، وأن الإعداد جارٍ لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك .

 

وكتب عبر "تليغرام"، "الأسبوع المقبل سنطلق اتجاها آخر لجمع التبرعات لصالح أسطول المسيرات البحرية".

 

وأضاف: "نحتاج إلى المسيرات... الجميع يفهم تماما ماهيتها وغايتها".

 

في غضون ذلك، أعلنت هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون أمس السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون بستة صواريخ من طراز "هايمارس"، وتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 4 منها، وسقط صاروخان في محيط محطة الباصات.

 

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

 

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

(سبوتنيك)

 

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المصدر: سبوتنيك
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